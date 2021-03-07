إهداء قميص منتخب العراق إلى البابا

المصدر: دبي - علي شدهان

أهدى عدنان درجال، وزير الشباب والرياضة العراقي، نجم أسود الرافدين السابق، قميص منتخب العراق الأول لكرة القدم إلى قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، خلال زيارته التاريخية الحالية إلى أرض ما بين النهرين.

رقم 2

وحمل القميص الرقم 2 واسم البابا، في إشارة إلى تقدير شباب العراق عموماً، ونجوم أسود الرافدين لقداسته في التفاعل الإيجابي مع الشباب وقضاياهم الحياتية العامة.

دعم الشباب

وكشف درجال النقاب عن أن البابا أكد، خلال اللقاء، ضرورة دعم الشباب، وتوفير الأجواء اللازمة لممارسة الألعاب الرياضية عموماً، وكرة القدم خصوصاً، لكونها تحمل دلالات ورسائل إنسانية سامية.

روح السلام

ونوه درجال بأن البابا حث على تخصيص أكبر وقت ممكن للشباب، وتوفير أوسع مساحة لهم، ليعبروا عن مواهبهم وإبداعاتهم، لكون الرياضة كفيلة بتنمية روح السلام والمحبة والأخوة بين الناس.

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