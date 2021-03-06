آخر تطورات الحالة الصحية لنجم الكرة المصري السابق رضا عبد العال

المصدر: البيان الإلكتروني

تجددت الأزمة الصحية لرضال عبد العال نجم منتخب مصر والزمالك والأهلي سابقا، مرة أخرى خلال الساعات القليلة الماضية خاصة بعد خضوعة عملية قسطرة القلب منذ أيام قليلة، أدت في نهاية الأمر لنقلة مرة أخرى لإحدى المستشفيات انتظارا لخضوعة لعملية قلب مفتوح خلال يوم الأحد المقبل.

ووجه رضا عبد العال كلمة قصيرة لجماهيره وعشاقه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال من خلالها: اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيني وتمدني بالصحة والعافية، نسألكم الدعاء

وقال عبد العال خلال حديثه الذي بثه عبر صفحته، في بداية الأمر كنت أشعر بكرشة نفس ولم أتخيل أنني أعاني من مشكلة في القلب، وبعد شعوري بسرعة ضربات القلب قمت بإجراء بعض التحاليل، وقدمتها للطبيب المعالج لنجلتي، وأمرني بإجراء رسم قلب بالمجهود وبعد ذلك أجريت تحاليل جديدة ومسح ذري، والنتيجة ظهرت وأكدت أن حالتي الصحية تتطلب عملية قسطرة.

وعن حقيقة رفض عبد العال إجراء علمية قلب مفتوح ، قال إن هذا الحديث عار تماما من الصحة، حالتي الصحية تخضع لإشراف طبيبي وكل ما يراه طبيا سأنفذه، سواء بتركيب دعامة أو قسطرة أو إجراء عملية قلب مفتوح.

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