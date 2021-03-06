الدوري العراقي.. 50 ركلة جزاء في 20 جولة

المصدر: دبي - علي شدهان

بعد مرور 20 جولة فقط من مشوار الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم للموسم الجاري، احتسبت 50 ركلة جزاء في محصلة تفتح الكثير من المؤشرات الفنية التي بالإمكان رصدها بواقعية عند النظرة العامة للبطولة المحلية الأهم في بلاد ما بين النهرين.

معطيات فنية

ومعروف في عالم كرة القدم، أن احتساب ركلات الجزاء، غالباً ما يؤشر إلى معطيات فنية عدة، منها، حدة المنافسة بين طرفي المباراة، وضعف المنظومة الدفاعية للفريق المحتسبة ضده الركلة، وقوة فاعلية هجوم الفريق المحتسبة له الركلة، وجدية حكم الساحة، مع موازاة كل ذلك، رغبة الجماهير المتعطشة دائماً لرؤية أهداف في شباك طرفي المباراة.

9 ضائعة



واحتسبت 24 ركلة جزاء في الأشواط الأولى من مباريات الجولات الـ 20، فيما شهدت الأشواط الثانية احتساب 26 ركلة، وتم تسجيل 41 ركلة من بين الـ 50 ركلة، فيما ضاعت 9 ركلات، أهدرها محمد جفال لاعب الطلبة أمام نفط البصرة في الجولة الأولى، وأنس مالك لاعب الصناعات الكهربائية أمام القوة الجوية في الجولة الثالثة، وأيمن حسين لاعب القوة الجوية أمام الديوانية في الجولة الثامنة.

وحسن داخل لاعب الصناعات الكهربائية أمام الزوراء في الجولة الثامنة، وجبار كريم لاعب بغداد أمام الصناعات الكهربائية في الجولة التاسعة، وإياد سدير لاعب السماوة أمام نفط البصرة في الجولة 13، وسيف جاسم لاعب الميناء أمام القاسم في الجولة 15، وضرغام إسماعيل لاعب الزوراء أمام النجف في الجولة 16، ومحمد شوكان لاعب الشرطة أمام الكهرباء في الجولة 17.

توزيع الركلات

وتوزعت ركلات الجزاء الـ 50 المحتسبة في الدوري العراقي الممتاز، على 3 ركلات في الجولة الأولى، سجلها اياد سدير للسماوة في شباك نفط الوسط، وسجاد جاسم لنفط الوسط في شباك السماوة، وكرار عبد ياسر للقاسم في شباك نفط ميسان، و5 ركلات في الجولة الثانية، سجلها علي فائز للشرطة في شباك بغداد، ومحمد جفال للطلبة في شباك الصناعات الكهربائية، ومحمد جفال للطلبة في شباك الصناعات الكهربائية، واحمد داود لزاخو في شباك أربيل، وايمن حسين للقوة الجوية في شباك نفط البصرة.

الجولة 3

وشهدت الجولة 3 احتساب 3 ركلات، سجلها، جبار كريم لبغداد في شباك النفط، وأحمد فرحان لنفط البصرة في شباك الحدود، وناصر حمودة لنفط ميسان في شباك نفط الوسط، و4 ركلات في الجولة الخامسة سجلها، علي حامد للديوانية في شباك الشرطة، وحسن داخل للصناعات الكهربائية في شباك الديوانية، وجبار كريم لبغداد في شباك القوة الجوية، ومنار طه للحدود في شباك الزوراء.

ركلة جزاء واحدة

وفي الجولة السابعة، تم احتساب ركلة جزاء واحدة، سجلها كريستيان اوساغونا للشرطة في شباك السماوة، وركلة واحدة في الجولة الثامنة، سجلها اياد سدير للسماوة في شباك النفط، و4 ركلات في الجولة العاشرة، سجلها، طاهر حميد للنجف في شباك الطلبة، وايمن حسين للقوة الجوية في شباك السماوة، وحسام مالك للميناء في شباك أربيل، وستار ياسين لبغداد في شباك الزوراء، وركلتان في الجولة 11، سجلهما عمر منصوري لنفط الوسط في شباك الكهرباء، ومحمد داود للنفط في شباك الكرخ.

شباك بغداد

وشهدت الجولة 12 احتساب ركلة جزاء واحدة، سجلها أمجد عطوان للشرطة في شباك الميناء، فيما احتسبت 3 ركلات في الجولة 13، سجلها كرار عبد ياسر للقاسم في شباك بغداد، وسيف جاسم للميناء في شباك زاخو، وأمجد وليد لزاخو في شباك الميناء، وركلة جزاء واحدة في الجولة 15، سجلها عمر منصوري لنفط الوسط في شباك بغداد، وركلة جزاء واحدة في الجولة 16، سجلها ايمن حسين للقوة الجوية في شباك النفط، وركلة جزاء واحدة في الجولة 17، سجلها محمود خليل للكرخ في شباك الصناعات الكهربائية.

أمجد راضي

وفي الجولة 18، احتسبت 5 ركلات جزاء، سجلها مصطفى محمود للصناعات الكهربائية في شباك أربيل، ومصطفى محمود للصناعات الكهربائية في شباك أربيل، وأمجد راضي للقوة الجوية في شباك الميناء، ومحمد جفال للطلبة في شباك الحدود، وامجد عطوان للشرطة في شباك نفط البصرة، و5 ركلات في الجولة 19، سجلها احمد سعيد لنفط ميسان في شباك زاخو.

ومحمد جواد لزاخو في شباك نفط ميسان، وحيدر قارمان لأربيل في شباك الزوراء، وسجاد محمد لنفط الوسط في شباك الميناء، ورحيم اولابي للكهرباء في شباك الطلبة، وركلة واحدة في الجولة 20، سجلها احمد فرحان لنفط البصرة في شباك الطلبة.

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