مواجهات ساخنة للعرب بــ«أبطال أفريقيا» اليوم

المصدر: عواصم - وكالات

تشهد المجموعة الرابعة، من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم مواجهة عربية من العيار الثقيل بين الترجي التونسي وضيفه الزمالك المصري.

في حين يحل مولودية الجزائر ضيفاً على تونجيت السنغالي بالمجموعة نفسها، وفي المجموعة الأولى، يخوض الأهلي المصري حامل اللقب، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 9 ألقاب، مواجهة ليست بالسهلة مع ضيفه فيتا كلوب بطل الكونغو الديمقراطية، في حين يستضيف المريخ السوداني فريق سيمبا التنزاني بالمجموعة نفسها.

ويطمح شباب بلوزداد الجزائري وضيفه الهلال السوداني لتحقيق الفوز الأول، حينما يلتقيان في مواجهة عربية أخرى بالمجموعة الثانية، التي تشهد لقاءً آخر بين مازيمبي بطل الكونغو الديمقراطية وضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

ويرغب الوداد البيضاوي، بطل 1992 و2017، في استمرار بدايته المثالية، حينما يلتقي مع ضيفه حوريا كوناكري الغيني، ضمن المجموعة الثالثة، التي تشهد لقاء آخر بين كايزر تشيفز الجنوب أفريقي وضيفه بيترو أتلتيكو الأنغولي.

ويتربع الترجي التونسي، صاحب الأربعة ألقاب في البطولة، على صدارة المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط، متفوقاً بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه مولودية والزمالك، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، بينما يقبع تونجيت في قاع الترتيب برصيد نقطة واحدة.

ويحمل لقاء الترجي والزمالك سجلاً حافلاً بالألقاب القارية، إذ توجا معاً بثمانية عشر لقباً قارياً من بينها 9 ألقاب لدوري أبطال أفريقيا.

وما زالت مواجهات الترجي والزمالك في العام الماضي، عالقة في الأذهان حيث التقي الفريقان بكأس السوبر الأفريقي في فبراير 2020 وكان الفوز لصالح الزمالك، الذي توج باللقب عقب فوزه 3 / 1 على نظيره التونسي.

وعاد الفريق الأبيض للتفوق من جديد على الترجي، بعدما صعد على حسابه إلى الدور قبل النهائي لدوري الأبطال الموسم الماضي، عقب فوزه 3 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بدور الثمانية، ليجرد الترجي من لقبه الذي توج به في العامين السابقين.

ويمتلك الزمالك الأفضلية على الترجي في مواجهات الفريقين بالبطولات الأفريقية، حيث حقق 4 انتصارات، مقابل فوزين لمنافسه التونسي، وفرض التعادل نفسه على ثلاثة لقاءات.

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