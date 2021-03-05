منتخب مصر يقرر «العزل» في كينيا

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري، تخصيص دور كامل في فندق الإقامة، الذي سيستضيف «الفراعنة» في كينيا، وذلك لعزل اللاعبين حرصاً على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وعدم تعرض أي فرد للإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، وأنهى محمد بركات مدير المنتخب إجراءات الاتفاق على تخصيص دور كامل لبعثة الفريق بالفندق، وكذلك تخصيص ملعب للتدريب يومي 23

و24 من مارس الجاري، قبل مواجهة منتخب كينيا يوم 25 من الشهر نفسه، لصالح الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويستعد منتخب مصر للدخول في معسكر مغلق يوم 20 من مارس الجاري، استعداداً لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 مارس، ضمن الجولات الختامية من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا بالكاميرون، حيث يتوجه إلى كينيا على متن طائرة خاصة لتوفير الدعم والراحة واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وفي جلسة للجهاز الفني والإداري، عرض محمد بركات مدير المنتخب في حضور الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب، نتائج الجولة التي قام بها إداري الفريق في كينيا لتفقد أماكن الإقامة وملاعب التدريب، وإتمام كل الإجراءات، التي سبق وحددها حسام البدري، كما تحدد برنامج الفريق التدريبي خلال معسكر الفريق الممتد عقب العودة من رحلة كينيا، لمواصلة الاستعداد لمواجهة جزر القمر.

في سياق متصل، يبحث الجهاز الفني لمنتخب مصر، استبعاد محمود عبد المنعم «كهربا» لاعب الأهلي، من معسكر الفراعنة، بسبب سوء سلوكه مع فريقه، ما عرّضه لعقوبة مالية قدرها 200 ألف جنيه، واستبعاده من المشاركة في المباريات لمدة شهر، وأبدى البدري ومعاونوه استياءهم من خروج كهربا عن النص، خصوصاً أنها ليست المرة الأولى التي يثير فيها اللاعب أزمة داخل القلعة الحمراء.

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