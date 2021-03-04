تعرف على نصيحة عماد متعب لـ"كهربا" بعد قرار إيقافه

المصدر: البيان الإلكتروني

وجه مهاجم الأهلي المصري السابق عماد متعب نصيحة إلى محمود عبد المنعم "كهربا"، بعد قرار إيقافه من قبل إدارة الأهلي لمدة شهر لعدم التزامه.

وقال متعب خلال تصريحات لقناة "أون تايم سبورت": "على اللاعب أن يعتذر للجهاز الفني، ويتدرب بشكل جيد ولا يكرر خطأه مرة أخرى".

وأضاف: "لا يصح أن يعترض على عدم المشاركة بشكل مستمر، حتى لو سيظل جالس طوال حياته على الدكة".

واستطرد: "من الواضح أن المشكلة كبيرة وهذا إنذار للاعب".

وتابع "نحن أكدنا قبل ذلك أن على كهربا حين ينضم للأهلي أن يلتزم، اللاعب الذي يدخل في مشاكل كثيرة يتضرر باستبعاده ويتضرر من هجوم الجماهير".

وتسبب مصفف الشعر «medo cuts»، والذي يعد الصديق الأقرب لكهربا، في العقوبة، وذلك بعد أن بث ستورى على حسابه بـ"إنستغرام".

وأعاد كهربا نشر مقاطع الفيديو والصور عبر ستورى إنستغرام خلال وجوده فى معسكر الأهلى.

وكان كهربا حضر أحد الأفراح بإحدى القاعات الخاصة وانتشر فيديو له وهو يشعل الألعاب النارية كما تغيب عن مران الفريق الذي أقيم أمس استعداداً لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي.

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