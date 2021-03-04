مفاجأة.. كشف سر عقوبة الأهلي لكهربا

المصدر: البيان الإلكتروني

تساءل الكثير من الجمهور عبر شبكات مواقع التواصل الإجتماعي في مصر عن سبب تغريم محمود كهربا لاعب النادي الأهلي القاهري وإيقافه شهراً، ورجح البعض أن «medo cuts»، مصفف الشعر المقرب من اللاعبين، والذي يعد الصديق الأقرب لكهربا، هو أحد الأسباب التى دفعت النادي الأهلي لتغريم اللاعب، وذلك بعد أن بث ستورى على حسابه بـ"إنستغرام".

وأعاد كهربا نشر مقاطع الفيديو والصور عبر ستورى إنستغرام خلال وجوده فى معسكر الأهلى وفق لموقع فيتو.

وكان كهربا حضر أحد الأفراح بإحدى القاعات الخاصة وانتشر فيديو له وهو يشعل الألعاب النارية كما تغيب عن مران الفريق الذي أقيم اليوم استعداداً لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي.

وكان الجهاز الفني للأهلي قرر تغريم محمود عبد المنعم الشهير بـ"كهربا"، لاعب النادي، 200 ألف جنيه وحرمانه من المشاركة في المباريات لمدة شهر لعدم الالتزام.

من ناحية أخرى أجري بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، العديد من الوحدات التدريبية المتنوعة للاعبين خلال مران الفريق عصر اليوم الأربعاء.

وركز الجهاز الفني على الجانب الخططي والتكتيكي في إطار التحضير لمباراة فيتا كلوب الكونغولي.

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