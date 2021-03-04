معركة كلامية بين الغندور وميدو

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

نشبت معركة كلامية تصدرت المشهد طوال اليومين الماضيين، بين نجمي نادي الزمالك المصري السابقين، خالد الغندور وأحمد حسام «ميدو»، وبدأ الغندور بالهجوم على «ميدو» المستشار الفني الحالي لنادي بيراميدز، وكتب عبر حسابه على «فيسبوك»: «ما ينفعش تكون عضو مجلس إدارة نادٍ ومستشاراً فنياً لنادٍ ثانٍ وإعلامياً لكل الأندية وتهاجم ناديك كثيراً جداً».



وألمح الغندور إلى ترك ميدو نادي الزمالك لخوض تجربة احتراف أوروبية مبكرة قال: أنت اخترت مستقبلك وأنت صغير دون علم ناديك وتيجي كمان تعلم كباتنك في قناة الزمالك اللي في الإعلام من سنين الصح إيه.. عيب، وجاء هجوم الغندور بعدما انتقد «ميدو» الهجوم الذي شنه نجوم الزمالك السابقون بينهم الغندور وفاروق جعفر على لاعبي الفريق الأبيض، عقب التعادل أمام وادي دجلة بدون أهداف، بالدوري الممتاز، وذلك عبر قناة الزمالك الرسمية.



وجاء رد ميدو أكثر حدة عبر برنامجه التلفزيوني «أوضة اللبس»، حيث قال: لم أكن أريد التعليق ولكن ما فعلته قناة الزمالك يضر الفريق وكلهم نجوم كبار، لكنهم سيعطلون مسيرة الفريق بهذه الانتقادات. لا توجد أي قناة رسمية لنادٍ حول العالم تهاجم لاعبيها حتى قناة برشلونة، رغم خسائر فريقها، تشيد باللاعبين.



وأضاف مدرب الزمالك السابق: لست هارباً، ومن يردد هذا الكلام يسير وراء بعض الأشخاص الذين يضللونه لأنني لم أكن مرتبطاً بعقد مع الزمالك، ورحلت للحصول على فرصة اللعب في أوروبا وشرفت مصر باللعب في أكبر أندية أوروبا.



وتابع: أنا أكثر لاعب أفاد الزمالك مالياً، وعندما احتاجني الفريق وأنا لاعب في الدوري الإنجليزي، تركت البريميرليغ وانضممت للزمالك، لا داعي لمثل هذه الأمور معي ومن الطبيعي أن يستعين بي مجموعة من المستثمرين في نادي زد، ليس لديهم خبرات في كرة القدم، لأنني لعبت في أكبر أندية العالم، ومثلي قليل في مصر. وأتم: هذا الشخص أراد العمل في نادي زد، وطلب وساطة العديد من الأشخاص لتولي منصب مدير الكرة، لكن إدارة النادي رفضت تماماً لأنه غير مناسب.

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