فشل مفاوضات الهلال السوداني مع حمادة صدقي

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

قررت لجنة تطبيع نادي الهلال السوداني سفر المدرب المصري حمادة صدقي إلى بلاده، بعد أن فشلت مفاوضات التعاقد معه، حيث وضع عدداً من الشروط التعجيزية لمجلس الهلال، وكشف حمادة صدقي عن وجود اتفاق بينه وادارة الهلال على تولي تدريب الفريق، وهناك أمور تتم تسويتها في الوقت الحالي، وأضاف: شكوى النادي السوداني ضدي للاتحاد الدولي لكرة القدم بعد رحيلي عن تدريب الفريق منذ عامين، كانت من الأمور، التي يفترض تسويتها قبل التوقيع على العقد الجديد.



فيما أبعدت لجنة تطبيع نادي الهلال لاعبه السنغالي إنداي من رحلة الفريق إلى الجزائر، وأشارت المصادر إلى أن الخطوة تأتي على خلفية عدم حصوله على إقامة، في وقت تؤكد فيه المصادر أن اللاعب أبعد للإصابة، وأبدى اللاعب بحسب مقربين غضبه على خطوة الإبعاد، محتجاً على ذلك لا سيما في ظل مغادرة عدد من اللاعبين المصابين مع الفريق.

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