الزمالك يستبعد شيكابالا وعبد الشافي من مواجهة الترجي

المصدر: د ب ا

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الزمالك المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء، قائمة الفريق المسافرة إلى تونس، لمواجهة الترجي التونسي يوم السبت القادم ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الزمالك ضيفا على الترجي في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات بالبطولة القارية، حيث يحتل الفريق المصري المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد نقطتين، بفارق نقطتين خلف الترجي (المتصدر).

ضمت القائمة كل من محمود عبدالرحيم جنش ومحمد عواد ومحمد أبوجبل في حراسة المرمي، ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد السلام وأحمد فتوح وعبدالله جمعة وحمزة المثلوثي وفرجاني ساسي وطارق حامد وإمام عاشور ومحمد أشرف روقا ويوسف أوباما وأشرف بنشرقي وأحمد سيد زيزو ومروان حمدي وأسامة فيصل وحميد أحداد وحسين فيصل وحسام أشرف.

وشهدت القائمة استبعاد كل من محمود عبدالرازق شيكابالا ومحمد عبدالشافي.

و من المقرر أن تغادر بعثة الزمالك في وقت لاحق اليوم الأربعاء إلى تونس على متن طائرة خاصة.



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