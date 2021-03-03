البرلمان العراقي يرد على المشككين بقانون الرياضة

المصدر: دبي- علي شدهان

رد البرلمان العراقي، ممثلاً بلجنة الشباب والرياضة، على المشككين والمعترضين على بنود مشروع قانون الرياضة، الذي من المقرر أن يصوت عليه البرلمان اليوم الأربعاء، ولاقى مشروع القانون، اعتراضات من قبل رؤساء الأندية والاتحادات الرياضية، بحجة منحه وزارة الشباب والرياضة، صلاحيات واسعة، تهدد استقلاليتها، والتدخل بتفاصيل عملها. وتحصر الأطراف المؤيدة للقانون، الاعتراضات بفقرتين، الأولى، عدم السماح لأي رئيس نادٍ أو اتحاد، التجديد بعد دورتين، والثانية عدم السماح بالجمع بين منصبين في نادٍ واتحاد في آن واحد.

وتبرر الأطراف المؤيدة للقانون، وجهة نظرها بإمرار القانون على قانونيين ومختصين بالشأن الرياضي، والاستئناس بآراء خبراء، وأخذ رأي اللجنة الأولمبية الدولية.

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