الهلال السوداني يطلب الود ولا يسحب الشكوى

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

عندما طلب الهلال السوداني ود المدرب المصري حمادة صدقي، ليتولى تدريب الفريق خلفاً لزوران، اعتقد الجميع أن النادي يفتح صفحة جديدة مع المدرب الذي ترك النادي بعد 25 يوماً منذ عامين، بعد أن تحصل على عرض من نادي سموحة المصري، ولكن الغريب أن النادي السوداني لم يتخل عن شكواه ضد المدرب الذي طلب التعاقد معه، الأمر الذي جعل حمادة صدقي المدير الفني الجديد للفريق يطلب من إدارة نادي الهلال السوداني الحالية، بسحب شكوى النادي ضده التي تقدمت بها الإدارة السابقة فترة رئاسة الكاردينال أولاً قبل التوقيع ووضع الطلب ضمن الشروط واجبة التنفيذ.

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