اليعقوبي مدرباً للبنزرتي والإسباني جونزاليس للصفاقسي

المصدر: (تونس - صالح قادري)

تعاقد النادي البنزرتي التونسي مع المدرب قيس اليعقوبي مدرب الأفريقي ونجم المتلوي السابق، ليتولى مهمة تدريب الفريق خلفاً للمدرب مختار الطرابلسي، كما تعاقد النادي الصفاقسي مع المدرب الإسباني جونزاليس خلفاً للمدرب أنيس بوجلبان والذي حقق نتائج إيجابية منها الفوز على كبار الفرق التونسية الترجي والأفريقي وأخيراً النجم الساحلي بهدف نظيف في الجولة الماضية، ما آثار تساؤلات عدة بين صفوف جماهير الصفاقسي. وتشير بعض المصادر إلى أن أنيس بوجلبان نجم الصفاقسي والأهلي المصري سابقاً سيشغل منصب المشرف العام على الفريق الأول.

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