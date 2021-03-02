سؤال جامعي يصدم جمهور الزمالك: ماذا لو توفى بنشرقي بكورونا؟ والنادي يستنكر

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك، بيانا رسميا، بسبب واقعة وضع سؤال افترض وفاة لاعبه أشرف بنشرقي بفيروس كورونا، في امتحان القانون الدولي بكلية الحقوق بجامعة سوهاج، حيث وصفته بأنه "من أبشع صور التعصب".

وقال بيان الزمالك: "تستنكر اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك الواقعة المؤسفة التي شهدتها كلية الحقوق بجامعة سوهاج حيث عمد الدكتور أحمد عبد الموجود أستاذ القانون الدولي لاستفزاز جماهير الزمالك بوضع سؤال بامتحان الفرقة الرابعة يسئ للاعب المغربي أشرف بنشرقي في واحدة من أبشع صور التعصب البغيض حيث نسج قصة خيالية بإصابة اللاعب بفيروس كورونا ووفاته وادعاء أمور بعيدة كل البعد عن الحقيقة".

وأردفت إدارة الزمالك: "وتؤكد اللجنة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية التي من شأنها أن تحفظ حقوق النادي وجماهيره ومنتسبيه، ومن بينها تقديم بلاغ للسيد المستشار النائب العام وكذلك مخاطبة وزير التعليم العالي، والمجلس الأعلى للجامعات وجامعة سوهاج لاتخاذ ما يلزم نحو مساءلة المسئول عن تلك الواقعة مما يكفل عدم تكرارها مستقبلا لاسيما أن الدولة تبذل قصارى جهدها من أجل تنقية الساحة الرياضية من التعصب من خلال إطلاق العديد من المبادرات في هذا الشأن ".

وأتم بيان الزمالك "وإذ تؤكد إدارة النادي استياءها التام مما حدث، وتطالب اللجنة باعتذار رسمي من الجامعة للاعب والنادي والتنديد بما حدث، وكذلك التحقيق مع كافة الجهات المسئولة عما حدث".

وكانت جامعة سوهاج قد أعلنت إيقاف ندب أستاذ القانون الدولي الذي وضع الامتحان.

وقال بيان الجامعة: "يوضح المركز الإعلامي أن جامعة سوهاج تحترم نادي الزمالك ولاعبيه وجمهوره العظيم، مثله كسائر الاندية وجماهيرها ، ومن جانبها تدرك ادارة الجامعة ما اثير حول هذا السؤال الذي تناول الحياة الخاصة للاعب، كان يجب أن يكون استاذ المادة أشد حرصا من ذلك، لكنها تؤكد هنا أن أسئلة الامتحان هي مسئولية واضعه" .

وأتم "لذا قررت الجامعة ايقاف ندب أستاذ المادة مع مخاطبة الاستاذ الدكتور رئيس جامعة أسيوط للتحقيق في الأمر".

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