تطورات الحالة الصحية لنجم منتخب مصر السابق رضا عبدالعال

المصدر: البيان الإلكتروني

تعرض نجم الكرة المصرية ولاعب الزمالك والأهلي السابق رضا عبد العال لأزمة صحية استدعت نقله إلى المستشفى.

وكشف أحمد نجل الكابتن رضا عبدالعال تطورات الحالة الصحية لوالده بعد نقله للمستشفى خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال أحمد رضا عبدالعال إن والده يتواجد الآن داخل أحد المستشفيات الخاصة لعمل " قسطرة " بالقلب بعد شعوره بآلام كبيرة خلال الأيام الماضية، وفقا لصدى البلد.

وأضاف " الطبيب الخاص بوالدي نصحه بالذهاب إلى أحد المستشفيات من أجل الخضوع إلى قسطرة قلب بعد الآلام الكبيرة التي صاحبته خلال الفترة الماضية، وأطالب الجمهور بالدعاء لوالدي للخروج من هذه المحنة الصحية".

وتابع: "والدي الآن يتواجد بالعمليات لإجراء القسطرة وسيتم تحديد موقفه من البقاء بالمستشفى خلال الساعات القليلة المقبلة".

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