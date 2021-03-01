42 مليون جنيه للأندية الجماهيرية في مصر

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

وافق وزير الشباب والرياضة المصري، الدكتور أشرف صبحي، على صرف دعم مالي لبعض الأندية الجماهيرية، بقيمة 42 مليون جنيه، وذلك حرصاً على استقرار الأوضاع بكافة الكيانات الرياضية، سواء من الناحية المالية أو الإدارية، وتكثيف الأنشطة المختلفة، باعتبارها مؤسسات تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وفنية، فضلاً عن خدماتها الرياضية.

وقالت وزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي، إن الدعم تضمن أندية الأهلي والزمالك والمصري والاتحاد السكندري والسكة وأسوان وطنطا، وبعض الأندية الأخرى في مختلف المحافظات، للمساعدة على تحقيق تطلعات وطموحات أعضاء وجماهير الأندية، والمساهمة في حل أي مشكلات، ما يتعلق منها بمستوى الممارسة أو المنافسات الرسمية التي تخوضها تلك الأندية، فضلاً عن مساندة الأندية للوفاء بالتزاماتها المالية، في ظل تراجع إيرادات بعض الهيئات، بسبب فيروس «كورونا» وتداعياته المختلفة.

في سياق مختلف، أعلن مسؤولو نادي الإنتاج الحربي، استياءهم من موقف حمادة صدقي، الذي رحل عن تدريب الفريق بشكل مفاجئ، ودون إخطار سابق، لتدريب فريق الهلال السوداني، ما دفع إدارة النادي لتعيين نجم الأهلي السابق أحمد كشري لخلافته، وقال أشرف عامر رئيس النادي، إنهم فوجئوا بقرار رحيل صدقي، دون أي سبب لهذا القرار، وكان من الممكن تأجيله، لأن الفريق يرتبط بمباريات الدوري، موضحاً أنه لا يمكن إجبار صدقي على البقاء.

في سياق مختلف، أعلن الاتحاد الدولي للرماية، إسناد تنظيم بطولة كأس العالم للرماية (بندقية – مسدس)، التي تقام في مارس 2022 إلى مصر، وذلك بعد النجاح الذي حققته مصر في استضافة كأس العالم للرماية بالخرطوش، في الفترة من 22 فبراير الماضي وحتى 5 الجاري، ولما تملكه من مقومات وميادين رماية على أعلى مستوى.

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