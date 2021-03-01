الهلال السوداني يقيل زوران وحمادة صدقي مدرباً

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

أقال نادي الهلال السوداني المدير الفني الصربي زوران مانولوفيتش، وعين المصري حمادة صدقي مديراً فنياً للفريق، جاء ذلك بعد اجتماع عاصف استغرق عدة ساعات، وترأسه هشام السوباط رئيس نادي الهلال، بحضور كل أعضاء لجنة التطبيع. وجاءت إقالة زوران بعد تعثر نتائج الفريق الأخيرة بدوري أبطال إفريقيا، حيث خسر الهلال أمام صن داونز بالجولة الأولى وتعثر في الثانية بالتعادل على ملعبه أمام مازيمبي الكونغولي، كما تعادل الفريق أمام حي الوادي نيالا، في الدوري المحلي.

فيما خاطب هشام السوباط، جماهير الفريق، متعهداً باتخاذ قرارات إصلاحية في النادي، وقال: قد يحسب البعض صبرنا ضعفاً، وأن عدم اتخاذ قرارات قوية وفورية، تهاون، وما علموا أن أهون شيء عندنا، كان اتخاذ القرارات، وتمنعنا عن ذلك متعللين بعسى ولعل، وأضاف:لكن للأسف، لم يحدث ما كنا نأمل ونرجو، وازداد الأمر سوءاً، حتى طفح الكيل وبلغ السيل الزبى، لذلك كان لزاماً علينا، اتخاذ قرارات قوية ومفصلية وشاملة، في جميع مواقع الخلل ومواضع التقصير، دون استثناءات، ولا كبير على التصحيح، ولا ثمن أغلى من الهلال، وقد قيل إن آخر العلاج الكي.

مضيفاً أنهم وعدوا الجماهير بالإصلاح ويحترمون هذا الوعد، والرائد لا يكذب أهله، وختم السوباط قائلاً: ترقبوا قراراتنا في الأيام القادمة، والتي ستأتيكم تباعاً، ولن تتوقف حتى ينصلح حال الهلال.. وأنا على ثقة بأن هذه القرارات ستسعدكم، وتشفي صدوركم، لأنها نابعة من نبضكم، وخارجة من وجدانكم، ومتسقة مع ما تأملون.

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