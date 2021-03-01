البحرين تقترح برنامج تلقيح جميع فرق فورمولا واحد

المصدر: أ ف ب

اقترحت البحرين التي تستضيف تجارب ما قبل انطلاق الموسم الجديد في بطولة العالم لفورمولا واحد والسباق الافتتاحي فيها، تلقيح جميع الفرق المنافسة ضد جائحة كوفيد-19، لكن هذا الاقتراح سيتم رفضه على الارجح.

فبعد تأجيل السباق الافتتاحي في جائزة استراليا الكبرى الذي كان مقررا في 21 من الشهر الحالي، تستضيف البحرين تجارب ما قبل انطلاق الموسم من 12 الى 14 مارس ثم الجولة الاولى من بطولة العالم في 28 منه.

وقال منظمو السباق البحريني في بيان "غالبية المشاركين في بطولة العالم سيتواجدون في البحرين لفترة 3 اسابيع قبل انطلاق السباقات الرسمية. انها فرصة لتأمين حماية اضافية للذين يرغبون في ذلك من خلال الخضوع لعملية تلقيح".

بيد أن فورمولا واحد سترفض هذا الاقتراح بحسب مصدر داخل الشركة المنظمة لبطولة العالم، ذلك لان غالبية الفرق المشاركة تتخذ من بريطانيا مقرا لها وبالتالي يتعين عليها احترام البرنامج البريطاني للتلقيح وخوفا من اتهام موظفيها بانه حصلوا على امتياز من خلال تلقيهم اللقاح في البحرين.

وحصل اكثر من 20 مليون شخص على اللقاح في بريطانيا، علما بان المملكة المتحدة هي الاعلى نسبة من جهة الوفيات في القارة الاوروبية مع حوالي 123 الف ضحية.



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