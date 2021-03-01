صلاح والشناوي في قائمة مصر بأولمبياد طوكيو

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أعلن شوقي غريب مدرب منتخب مصر الأولمبي، عن ضم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، ومحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، لقائمة مصر الأولية المشاركة في مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو الصيف المقبل.

وأوضح شوقي غريب أن الاتحاد المصري سيتواصل مع ليفربول، لضم محمد صلاح بعد مارس الجاري، لقائمة المنتخب في أولمبياد طوكيو.

وشدد على أنه يمتلك لاعبين في جميع المراكز، عدا مركز قلب الدفاع، وأشار إلى أن الاتحاد الدولي للكرة «فيفا»، يسمح للمنتخبات بتقديم قائمة أولية مفتوحة العدد، على أن يتم اختيار القائمة النهائية ذات الـ18 اسماً منها للمشاركة في الأولمبياد، ولا يسمح باختيار أي لاعب للقائمة النهائية من خارج القائمة الأولية.

وأكد على أن القائمة الأولية للمنتخب، تضمنت كل اللاعبين مواليد عام 1997، والذين من الممكن الاستعانة بهم في الأولمبياد، والثنائي محمد صلاح ومحمد الشناوي على رأسها.

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