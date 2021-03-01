مجموعة سوداكال تقتحم «تنفيذي المريخ»

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

اقتحمت مجموعة تابعة لرئيس نادي المريخ السوداني آدم سوداكال المكتب التنفيذي للنادي، وطالبت مجموعة الحاضرين من أعضاء المجلس الجديد الجديد بمغادرة المكتب، وأكدت المجموعة أن الإجراءات التي يتم القيام بها غير سليمة، وأنها لن تدعها تمر مرور الكرام، لتحدث بعد ذلك اشتباكات بين الطرفين، ويشهد نادي المريخ أحداثاً عاصفة عقب هزيمة الفريق الأفريقية أمام فريق فيتا كلوب الكونغولي برباعية، وصلت إلى حد الاعتداءات والاقتحامات وحرق الإطارات، ويخشى مراقبون خروج الأوضاع عن السيطرة.

على جانب آخر، انقسمت لجنة تطبيع نادي الهلال ما بين إقالة المدرب الصربي زوران أو الإبقاء عليه، وتم تأكيد أن القرار الأخير هو الإبقاء على المدرب حتى مباراة شباب بلوزداد الجزائري، ضمن مباريات الجولة الثالثة في مجموعات دوري أبطال أفريقيا، وارتفعت أصوات مطالبة بإقالة زوران من على رأس الإدارة الفنية بنادي الهلال، بحجة تواضع الأداء العام.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز