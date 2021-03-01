الأفريقي التونسي.. نهاية الأحزان

المصدر: (تونس - صالح قادري)

انقشعت غيوم الحزن والخيبات من سماء النادي الأفريقي التونسي، مع رحيل الإدارة السابقة، وصعود مجلس إدارة جديد، برئاسة يوسف العلمي، ومدرب جديد منتصر الوحيشي، حيث استعاد الفريق البسمة، وضرب شبيبة القيروان (4-2) في الجولة الأولى من مرحلة إياب الدوري التونسي لكرة القدم.

وسادت فرحة عارمة وسط أنصار فريق رباعية القرن، معتبرين أن نحس الموسمين الأخيرين انتهى، وأن عهداً جديداً سيبدأ، عنوانه الألقاب والسعادة. وساهمت جماهير الأفريقي في دعم ميزاينة النادي بحوالي 3 ملايين دولار في ظرف سنة، بحملة تبرعات واسعة. وخصصت المبالغ لسداد ديون الفريق لدى «فيفا» المتراكمة منذ 2015، والتي بسببها لا يزال الخطر قائماً، حيث تسعى الإدارة الجديدة لدفع 4.5 ملايين يورو خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن الصدف أن الأفريقي حقق الموسم الحالي انتصارين فقط، كانا على حساب شبيبة القيروان ذهاباً وإياباً. وبالفوز الأخير، صعد الأفريقي إلى المركز 12 بمجموع 11 نقطة.

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