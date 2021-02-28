عبدالله حسن يشرف على دبلوم المدربين بالأردن

المصدر: دبي- البيان الرياضي

كلف اتحاد الكرة عبدالله حسن مدير التدريب بالاتحاد عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الآسيوي بالإشراف على الدورة التدريبية لدبلوم المدربين المحترفين بالاتحاد الأردني، في إطار التعاون وتبادل الخبرات بين الاتحادين، وسيقوم بالإشراف على محاضرات المرحلة الثالثة لدبلوم المحترفين الحالية، والتي تستمر حتى 11 مارس، وتشمل عملية تقييم من الاتحاد الآسيوي.

وتقام المرحلة الرابعة من 13 مارس إلى 2 يوليو، وتتضمن مشاركة الدارسين في فترات معايشة مع الأندية لمدة أسبوع، منها أندية تُشارك في دوري أبطال آسيا، بشرط أن يكون المدرب حاصلاً على دبلوم المحترفين، فيما تقام المرحلة الخامسة من 3 إلى 15 يوليو، وتتضمن مجموعة من الاختبارات النهائية للدارسين.

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