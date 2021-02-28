"كورونا" يخطف صانع أجيال كرة القدم العراقية

المصدر: دبي-علي شدهان

خطف وباء "كورونا" القاتل، المدرب العراقي الشهير صباح عبدالجليل، صانع أجيال كرة القدم في بلاد ما بين النهرين.

ورحل عبدالجليل إلى مثواه الأخير اليوم الأحد في العاصمة العراقية بغداد عن عمر ناهز 77 عاما، بعد صراع مرير لم يدم طويلا مع وباء "كورونا".

صفحات ناصعة

وترك الراحل عبدالجليل، إرثا خالدا، ومسيرة مشرفة، وصفحات ناصعة، سرعان ما استعادها أبناء الوسط الرباضي، عموما، والكروي خصوصا بمجرد إعلان نبأ وفاته المحزن، وسط موجة من التعازي على المستويين الرسمي والشعبي.

الجيل الذهبي

ويعتبر الراحل عبدالجليل، أحد أبرز نجوم الجيل الذهبي لكرة القدم العراقية في عقد السبعينيات من القرن الماضي، وهو الجيل الذي أسس للنهضة الكروية في العراق.

ومثل الراحل عبدالجليل منتخب العراق الوطني، والعسكري، وأشرف على تدريب أندية عراقية وعربية عدة، صانعا نجومية عشرات اللاعبين الذين ما زالت الذاكرة العراقية تردد أسماءهم بشغف عال.

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