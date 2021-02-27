تجميد سباقات الخيل في السودان بسبب البروتوكول الصحي

المصدر: دبي- ياسر قاسم

أصدر المجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم قراراً بتجميد نشاط نادي سباق الخيل لمدة شهر والغرامة (500) ألف جنيه وذلك لمخالفة النادي للبروتوكول الصحي لجائحة كورونا الخاص بولاية الخرطوم والمتمثل في التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات ومنع الجمهور من حضور المنافسات الرياضية.

وكان النادي نظم عصر الجمعة سباق كأس السودان وتمكنت مجموعة من الجماهير من متابعة أشواط السباق الأخيرة حيث كانت قوات الشرطة المكلفة بتأمين السباق قليلة وغير كافية ورأى المجلس الأعلى للشباب والرياضة أن النادي خالف البروتوكول الصحي بتقصيره فى إتباع الاجراءات الادارية المطلوبة للحماية والوقاية.

يذكر أن نادي سباق الخيل الخرطوم كان يستعد لتنظيم سباق الديربي التاريخي خلال الفترة القادمة.

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