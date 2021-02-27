الشرطة تقبض على ثنائي أهلي الخرطوم

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

ألقت الشرطة السودانية القبض على ثنائي أهلي الخرطوم محمد عبد المنعم (عنكبة) وعوض زايد، بحجة أنهم احتدوا مع قوات الشرطة قبل وصول بطاقات الفريق في مباراة الفريق الدورية مع المريخ التي خسرها 0 - 2.

وشهدت المباراة أحداثاً مؤسفة قبل بداية المباراة وبعد نهايتها، حيث منعت الشرطة حافلة لاعبي الأهلي من دخول استاد الهلال بحجة أن الحافلة تقل جمهور المريخ الذي سبق وهدد بعرقلة إقامة مباريات الفريق في الدوري الممتاز. واشتبكت مع بعض لاعبي أهلي الخرطوم ولم تسمح للفريق بدخول الاستاد إلا بعد وصول بطاقات اللاعبين.

وبعد نهاية المباراة تدخل عوض الجزار سكرتير الأهلي لإقناع الشرطة بخطأ تعاملها مع فريق الأهلي، إلا أن الأحداث تطورت وتم القبض على عنكبة وزايد وجزار وتحويلهم وحبسهم بقسم الصناعات بأم درمان.

من جانبها هددت إدارة الأهلي الخرطوم بالانسحاب من الدوري السوداني الممتاز، ونوهت إلى أن الشرطة مهمتها حماية الفريقين وأن النادي لا علاقة له بمشكلات المريخ.

وشهدت نهاية المباراة أيضاً أحداثاً مؤسفة باعتداء عدد من جماهير المريخ على مدير الكرة بالنادي أنس نصر الدين وهتفت ضد رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم كمال شداد ورئيس نادي المريخ آدم سوداكال وأعلنت استمرار التصعيد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز