المصدر: تونس - الحبيب الأسود

بعد 7 سنوات من الحظر المفروض عليها بسبب الظروف الأمنية، قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» إعادة الحياة إلى الملاعب الليبية، ورفع الحظر عنها، وزف رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني، الخبر السار إلى الليبيين، مؤكداً أن بشائر السلام الليبي تنطلق من الملاعب، مشيراً إلى أن هناك ملاحظات رُفعت بخصوص ملعب طرابلس الدولي تم نقلها للمسؤولين، وملاحظات بسيطة حول ملعب «شهداء بنينا» ببنغازي، وسيتم حلها بمجهودات المجلس البلدي بالمدينة.

وأكد الشلماني أن ليبيا ستستقبل منتخب تونس في مباراة الجولة الخامسة من تصفيات الاتحاد الأفريقي في ملعب بنينا في مدينة بنغازي الشهر المقبل في انتظار المصادقة على الخطة الأمنية.

وخلال السنوات السبع الماضية، كانت المنتخبات والنوادي الليبية تجري مبارياتها في إطار المسابقات الإقليمية والقارية والدولية بتونس أو الجزائر أو مصر، في حين لم تستبق البلاد أية منافسات خارجية طوال تلك الفترة، حيث لعب المنتخب الليبي أكثر من 70 مباراة خارج البلاد.

وأضاف الشلماني: «هذه البداية من أجل إعادة ليبيا لوضعها الطبيعي في أفريقيا، وأطالب بتكاتف الجهود والمؤسسات بالدولة، سواء الشباب والرياضة والحكومة الوطنية من أجل ليبيا، فهو أبسط شيء نقدمه لليبيا».

ترحيب

ورحب رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد يونس المنفي، وعضوا المجلس عبد الله اللافي، وموسى الكوني،، بقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم برفع الحظر عن الملاعب الليبية.

وقال المكتب الإعلامي الخاص برئيس المجلس الرئاسي، إن صدور قرار «كاف» برفع الحظر عن الملاعب الليبية تزامناً مع انتخاب سلطة تنفيذية جديدة سيسهم وبشكل كبير في إعادة الاستقرار لربوع ليبيا، حيث سيكون القرار ضماناً لمشاركة الأندية والمنتخبات الرياضية في مختلف الأنشطة والمنافسة بقوة على كل البطولات الأفريقية القارية.

وقدم المهندس عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، التهنئة إلى جماهير كرة القدم الليبية، بعد قرار رفع الحظر عن الملاعب الليبية، وغرد على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أبارك لكافة جماهير كرة القدم وعشاق الرياضة في ليبيا، رفع الحظر عن الملاعب في بلادنا».

وتابع رئيس الحكومة: «دائماً ما كانت جماهيرنا وهتافاتها مميزة للغاية، ودافعاً للمنتخبات والأندية لتقديم الأفضل، والآن يقع علينا جميعاً الاستمرار في إثبات أمن ملاعبنا ورقي جماهيرنا، ننظر للرياضة كوسيلة للتنمية وتحقيق الاستقرار والسلام».

وقال نائب رئيس المجلس الرئاسي المنتهية ولايته أحمد معيتيق: «أبارك للوسط الرياضي الليبي خاصة والشعب الليبي عامة، بمناسبة رفع الحظر عن الملاعب الليبية، كما أتمنى التوفيق لكافة المنتخبات والأندية الليبية، وأن تكون هذه الخطوة أحد أسباب نجاحهم لتمثيل بأفضل صورة في مشاركتهم القارية والإقليمية».

وقالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق إن «قرار «كاف» رفع الحظر عن الملاعب الليبية سيسهم في إعادة الاستقرار لربوع الوطن وضمان مشاركة الأندية والمنتخبات الرياضية في مختلف الأنشطة والمنافسة بقوة على البطولات القارية».

اهتمام

وتولي السلطات الليبية الجديدة اهتماماً خاصاً بالرياضة كونها أحد أهم جسور التواصل الاجتماعي والشبابي بين مختلف أرجاء البلاد، وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة خلال استقباله مع رئيس نادي الاتحاد بطرابلس محمود عبودة، على دور الأندية الرياضية في جمع الشمل والتأكيد على مفاهيم الانتماء والعمل الجماعي، ومواجهة الظواهر الهدامة في المجتمع.

وقدم المجلس الرئاسي المنتخب، برئاسة الدكتور محمد المنفي، التهنئة لنادي الأهلي بنغازي، على الفوز والتأهل لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية، ودعا المجلس، كافة الأندية والشباب الليبي، لنبذ الفرقة وجعل الرياضة سبيلاً للتآلف والتعاضد والمساهمة في بناء الدولة التي ينشدها الجميع، متابعاً: نسعى جاهدين بمتابعة أعمال الوزارات الخاصة بالشباب والرياضة ونوصي بدعمها تأكيداً على أهمية الرياضة في خلق الأجواء الإيجابية والمناخ الملائم للتواصل بين كافة مناطق بلادنا الحبيبة وتحقيق رسالتها السامية.

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