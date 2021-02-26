شغب وحرق إطارات في المريخ

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

أصدر آدم سوداكال رئيس نادي المريخ السوداني، بياناً، هدد من خلاله من وصفهم بمثيري الفوضى خلال اليومين الماضيين، بعد خسارة الفريق برباعية أمام فيتا الكونغولي بالجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء في بداية بيان رئيس المريخ السوداني: «تابع مجلس إدارة نادي المريخ بكل أسف التحركات المشينة التي قام بها بعض الجماهير، عقب خسارة الفريق في البطولة الأفريقية، وقد جاءت تلك التحركات تحت مسمى اتحاد الجماهير».

وأضاف البيان: «قامت هذه المجموعة بعدة أعمال مشينة ومرفوضة ولا تشبه جمهور المريخ الوفي بداية باقتحام مقار النادي ممثلا في المكتب التنفيذي وأخذ جوازات اللاعبين وممارسة التخريب داخل المكتب التنفيذي وإرهاب المدير التنفيذي للنادي».

وتابع: «اقتحام تلك الفئة من الجماهير للمكتب التنفيذي، أفقد النادي عدة مستندات مهمة على رأسها مخاطبات النادي لمحكمة التحكيم الرياضية، الخاصة بقضية اللاعبين الثلاثة رمضان عجب، محمد الرشيد، وبخيت خميس، لا سيما أن النادي مطالب بالرد على المحكمة في فترة لا تتعدى 10 أيام».

واستطرد بيان النادي الأحمر السوداني: «كما قامت ذات المجموعة بحرق بعض الإطارات أمام مكتب رئيس النادي والإساءة له، ما يمثل إساءة لرمزية كيان المريخ، وقد قامت ذات المجموعة باقتحام تدريب الفريق يوم الأربعاء وممارسة الإرهاب مع مدير الكرة بالنادي».

وشدد بيان رئيس نادي المريخ، على أن المجلس: «يعتبر هذه التحركات الفوضوية والخارجة عن روح الرياضة، تعدياً سافراً على قيم وموروثات نادي المريخ العظيم والتي للأسف تجد تأييداً من بعض المجمدة عضويتهم في مجلس الإدارة».

وأكد نادي المريخ أنه رصد أسماء جميع الذين شاركوا في هذا الفعل الفوضوي وسيقوم بتعليق عضوية جميع الذين شاركوا في اقتحام مقار النادي وتدريب الفريق ومكتب رئيس النادي كما شرع النادي في تدوين عدة بلاغات جنائية ضدهم.

ودعا البيان، جمهور النادي التحلي بالحكمة والإلتفاف حول مصلحة النادي ودعم فريق الكرة في هذه الظروف التي يعتبرها المجلس عابرة ولا تخرج عن إطار التنافس الذي يقوم على الربح والخسارة والتعادل.

وواصل: «نؤكد للجميع أن مجلس المريخ بموجب خطاب الفيفا الأخير للنادي، عمل على وضع خارطة طريق تتضمن عقد الجمعيات العمومية الخاصة بإجازة نظام النادي الأساسي وانتخاب لجانه العدلية، ومن ثم التوجه نحو عقد جمعية عمومية انتخابية لاختيار مجلس إدارة».

وتابع البيان: «أعلن مجلس المريخ خلال الأيام الماضية عن نظام العضوية الإلكتروني للتجديد والاكتساب، حتى تتاح الفرصة لجماهير المريخ في اكتساب عضوية ناديها والتفاعل مع النادي عبر أوسع نطاق وهذا أمر متاح ويتضمنه نظام النادي الأساسي».

وشدد على أن مجلس المريخ سيتصدى بكل الطرق لهذه الفوضى وسيعمل على إيقافها بالقانون أولاً كما سيقوم المجلس بتعليق عضوية وتحويل جميع الأعضاء الضالعين في هذا الأمر للجنة الانضباط باتحاد الكرة السوداني.

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