عواد يرد على اتهامه بإهانة قميص الزمالك

المصدر: القاهرة - البيان الرياضي

نشر محمد عواد حارس مرمى الزمالك، عدداً من التغريدات على حسابه الشخصي في «تويتر»، رد من خلالها عما تردد مؤخراً، عن إهانته لقميص نادي الزمالك، عبر منشور له على «انستغرام».

وغرد عواد: «للتوضيح، أتشرف بارتدائي تي شيرت نادي الزمالك الذي يحلم الملايين باللعب له، ولا صحة لما تم ترويجه عن إهانتي تي شيرت الزمالك عن طريق ستوري على إنستغرام، وكان غرضي من نشرها توضيح هدية من مشجع لنادينا العريق في السنغال».

وقال حارس الزمالك، إنه ضحى بالكثير من أجل تحقيق حلم اللعب للزمالك، وهو شرف كبير يعتز به على حد تعبيره، وغرد أيضاً: «لكن منذ يومي الأول مع الفريق، تتم محاربتي ومحاولة تشويه سمعتي بكل السبل من البعض عن طريق ترويج أخبار كاذبة».

وأضاف: «كامل تركيزي مع الفريق وملتزم بعقدي مع النادي وأحترم وجهة نظر الجهاز الفني في مسألة المشاركة من عدمه، رغم شعوري بالظلم في عديد المرات التي رأيت فيها أحقيتي بالمشاركة».

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