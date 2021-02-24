النابي: المريخ خسر من فيتا بأخطاء ساذجة

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

أكد التونسي نصر الدين النابي مدرب المريخ السوداني، أنهم خسروا مواجهة فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا بأخطاء ساذجة، وأن سبب الخسارة، هو عدم الجاهزية. وقال النابي: من حيث الحسابات، لا تزال حظوظنا قائمة في التأهل من المجموعة، ونهنئ فيتا كلوب على الفوز، ونتحسر لجماهير المريخ على هذه الخسارة أمام فيتا كلوب القاسية، مضيفاً أن بعض الأخطاء التي وقع فيها المريخ كانت ساذجة، وكان بالإمكان تفاديها.

وأكد أن كرة القدم لا تعتمد على الحظ، بل على التخطيط الفني، مشيراً إلى أنه استبدل المهاجم النيجيري توني إدجوما ريجوي، لأن حالته البدنية تراجعت، وبيّن نصر الدين النابي، أنه جاء متأخراً لتدريب المريخ، وفي ظروف فرضت عليه، مضيفاً: باختصار، فيتا كلوب الكونغولي استغل كل عيوبنا. وكان فيتا كلوب قد ألحق هزيمة تاريخية بمضيفه المريخ، بنتيجة قاسية، بلغت أربعة أهداف مقابل هدف، في مدينة أم درمان.

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