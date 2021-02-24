مكافأة «حكم ركلة الجزاء» بعد المباراة

المصدر: (القاهرة - عماد الحسيني)

منحت ركلة جزاء «غريبة» الحكم المصري أحمد العدوي، مكافأة مالية خاصة، ومعه محمد عباس قابيل حكم الفيديو، ومساعده حمادي القلاوي، لشجاعتهم في احتساب ركلة الجزاء عقب نهاية مباراة سموحة والمصري، التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، ضمن الجولة الـ14 للدوري المصري الممتاز.

ووافقت إدارة اتحاد الكرة المصري، على طلب لجنة الحكام، بمنح هؤلاء الحكام مكافأة مالية لشجاعتهم في تطبيق القانون، ولجوء حكم المباراة إلى تقنية الفيديو واحتسابه بناء على ذلك لضربة جزاء صحيحة لصالح فريق المصري البورسعيدي، وهي حالة تحكيمية لفتت أنظار الكثيرين وأثارت الجدل والتساؤل، لكن الطريف أن الركلة التي كانت ستمنح المصري نقاط الفوز، أهدرها اللاعب أحمد رفعت.

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