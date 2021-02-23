الترجي والأهلي أكثر العرب فوزاً ببطولة الدوري

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

احتل الترجي التونسي، المركز الخامس في قائمة الأندية الأكثر هيمنة على البطولات الوطنية في القرن 21 على مستوى العالم حتى الآن برصيد 14 بطولة، وبفارق بطولة واحدة عن الأهلي المصري، والذي حل سادساً.

فيما تصدر القائمة، نادي شريف تيراسبول، والذي جمع 18 لقباً من أصل 20 نسخة من الدوري المولدوفي، أي بنسبة 90%، وذلك حسب التقرير الصادر اليوم من اتحاد التأريخ والإحصاء.

وضمت القائمة أيضاً، من أنديتنا العربية كل من المحرق البحريني، الوحدات الأردني، الكويت والجيش السوري، وفازت كل منها ببطولة الدوري في بلادها 10 مرات.

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