الأولمبية العراقية تستعيد منصة التواصل مع "الدولية"

المصدر: دبي-علي شدهان

استعادت اللجنة الأولمبية العراقية، منصة التواصل مع الأولمبية الدولية بعد فترة تعليق تواصلت اشهرا، وذلك في ضوء قرار تفعل نظام المنصة للتواصل بين الطرفين.

20 نوفمبر

وجاء تفعيل الأولمبية الدولية منصة التواصل بناء على مفاتحة اللجنة المؤقتة لإدارة العمل الأولمبي في العراق ، الأولمبية الدولية بعد فترة تعليق منذ 20 نوفمبر 2020.

أولمبياد طوكيو

وبعودة منصة التواصل إلى العمل، بات التواصل الأولمبي العراقي مع اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، متاحا أمام جميع الاتحادات الرياضية المعنية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز