منتخبات غرب آسيا تواصل التحضيرات رغم تأجيل التصفيات

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد الآسيوي عن تأجيل التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، لتقام خلال يونيو بدلاً من مارس المقبلين، تواصل منتخبات غرب آسيا التحضير بقوة للتصفيات من خلال معسكرات الإعداد أو المباريات الودية، رغم صعوبة السفر بين الدول بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

ففي البحرين، بدأ منتخبها معسكراً تدريبياً اعتباراً من أمس، بمشاركة 33 لاعباً، ومن المقرر أن يخوض خلاله «الأحمر»، مباراتين وديتين أمام منتخبي سوريا والأردن يومي 2 و7 مارس المقبل، وستكون التجربتان هما الأوليان للمنتخب البحريني خلال عام 2021، بعدما خاض المنتخب الذي يشرف على تدريبه هيليو سوزا، مباريات ودية في دبي خلال نوفمبر 2020.

وسبق أن حقق منتخب البحرين ثلاثة انتصارات في المباريات التي لعبها في دبي، على كل من طاجيكستان 1-0، ولبنان 3-1، والإمارات 3-1، وقام خلالها سوزا باختيار تشكيلة اللاعبين من نجوم الدوري البحريني، إلى جانب فريق الدرجة الثانية الخالدية، ويحتل «الأحمر» حالياً المركز الثاني في المجموعة الثالثة ضمن التصفيات الآسيوية، برصيد 9 نقاط من 5 مباريات، بفارق نقطتين خلف العراق المتصدر، مقابل 6 نقاط من 4 مباريات لإيران، و5 نقاط لهونغ كونغ، ونقطة واحدة لكمبوديا.

وفي سلطنة عمان، أعلن اتحادها لكرة القدم، أن منتخبها سيخوض مباراتين وديتين في دبي أمام الأردن والهند 20 و25 مارس المقبل، وأنه سيجري معسكرين تدريبيين، وسيكون الأول في مسقط في الفترة من 8 إلى 11، قبل الانتقال إلى دبي من 11 إلى 26 من الشهر نفسه، وستكونان أولى المباريات للفريق منذ عام 2019.

ويستعد منتخب عمان بقيادة المدرب برانكو إيفانكوفيتش، لاستئناف المنافسة في المجموعة الخامسة من التصفيات الآسيوية، ويحتل الفريق حالياً المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة، بفارق 4 نقاط خلف قطر المتصدر، ويتقابل عمان في المباريات الثلاث المتبقية من التصفيات مع أفغانستان وقطر وبنغلادش.

وفي سوريا، أعلن اتحادها لكرة القدم عن تثبيت مباراتين دوليتين وديتين لمنتخبها مع البحرين في المنامة، ومع إيران في طهران يومي 25 و30 مارس المقبل، ضمن استعدادات المنتخب السوري لاستكمال التصفيات الآسيوية، وتتبقي للفريق ثلاث مباريات أمام غوام والمالديف والصين خلال يونيو المقبل، مع العلم أن سوريا تتصدر المجموعة الأولى ضمن التصفيات الآسيوية، بعد انتهاء الجولة السادسة بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، مقابل 7 نقاط للصين التي لعبت 4 مباريات.

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