جماهير الأفريقي فاكهة الانتخابات

المصدر: تونس - صالح قادري



حرصت جماهير النادي الأفريقي التونسي، على حضور الجلسة العامة الانتخابية لرئاسة النادي، وظهرت بأعداد غفيرة لتصبح «فاكهة» الانتخابات من خلال تنظيم رحلات مشتركة على متن حافلات من مختلف المدن، وجاءت الساعة الثامنة صباح أول من أمس للقيام بالتسجيل والاستعداد للانتخابات، ومباشرة بعد انتهاء عملية التصويت في حدود الساعة الرابعة والنصف أعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات عن فوز قائمة يوسف العلمي بتصويت قياسي لم يسبق له مثيل.

وحرص المشجعون على توصيل رسالتهم إلى الرئيس الجديد يوسف العلمي، بتحميله مسؤولية استعادة حقوق ناديهم موجهين اتهامات إلى الرئيس المخلوع عبد السلام اليونسي، والذي أكد بدوره، انه وزملاءه في المجلس سينظرون في كافة الملفات والعقود، مشدداً على أن اللجوء إلى القضاء يبقى قائماً في حال ثبوت أي تجاوزات.

كما أكد الرئيس الجديد للنادي الأفريقي، على ضرورة العمل من أجل تحسين نتائج الفريق الأول لكرة القدم حتى يستعيد بريقه وكذلك الاهتمام بموضوعات أخرى لا تقل أهمية عن فريق كرة القدم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز