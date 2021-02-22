البرهان يتسلم قميص «فيفا» من انفانتينو

المصدر: دبي - ياسر قاسم

استقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني انفانتينو بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور يوسف آدم الضي ورئيس اتحاد كرة القدم السوداني البروفيسور كمال شداد.

وأوضح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، في تصريح صحفي، أن اللقاء تناول وضع لعبة كرة القدم في السودان في ظل جائحة كورونا، وتسلم البرهان هدية رمزية «قميص فيفا» من انفانتينو الذي أثنى على الدور التاريخي الكبير الذي لعبه السودان في تأسيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم واستضافته أول بطولة لكأس أمم أفريقيا.

وأكد انفانتينو دعم الاتحاد الدولي، لاتحاد الكرة السوداني لإعادة تأهيل وتحديث استاد الخرطوم حتى يعود لسيرته الأولى باعتباره الاستاد الذي استضاف أول بطولة لكأس الأمم الأفريقية.

ودعا جياني انفانتينو لدعم كرة القدم للسيدات التي تلقى اهتماماً من الاتحاد الدولي، معرباً عن سعادته بزيارة السودان الذي يعشق شعبه كرة القدم التي تمثل الأمل والفرحة للشعوب.

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