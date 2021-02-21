صراع المريخ ينتقل للإيصالات المالية

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

حذّر عبد الحي العاقب المدير المالي بنادي المريخ، من التعامل بأي إيصال مالي لم يتم استخراجه في الإدارة المالية للنادي، موضحاً أن مجلس المريخ الشرعي والمعتمد لدى الجهات الرسمية، هو المجلس الذي يرأسه آدم سوداكال، مشيراً إلى أنه الوحيد الذي يحق له التعامل بمستندات النادي الرسمية. وأوضح العاقب، أن المجموعة المجمّدة من قبل مجلس الإدارة، والمتمثّلة في كلٍ من محمد موسى الكندو، وعلي أسد، وهيثم الرشيد، وخالد أحمد المصطفى، لا يحق لهم استخراج أي إيصالات مالية باسم النادي، وإن ما قاموا به ليس معتمداً.

وكان مجلس المريخ قد أعلن عن شروعه في فتحٍ بلاغٍ جنائي ضد عضو المجلس علي أسد، وجميع المتعاونين معه، بسبب استخدام أوراق ومستنداتٍ تخص النادي دون علم مجلس الإدارة، أو بموافقته الرسمية، ويعيش النادي صراعاً إدارياً بين تيار آدم عبد الله سوداكال، ومجموعة محمد موسى الكندو.

على جانب آخر، أعلن الاتحاد السوداني لكرة القدم، عن وصول رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني انفانتينو اليوم، وسيلتقي جياني خلال الزيارة، أسرة كرة القدم والمسؤولين الحكوميين في البلاد، ويقف على البنى التحتية والمشاريع الحالية والمستقبلية.

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