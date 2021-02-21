محمد بن سلمان يتوج «مشرف» بلقب النسخة الثانية من «كأس السعودية»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

شهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة النسخة الثانية من أمسية «كأس السعودية» والتي أقيمت يوم السبت في ميدان الملك عبد العزيز بالعاصمة السعودية الرياض، والتي يبلغ إجمالي جوائزها المالية 30.5 مليون دولار، بمشاركة نخبة الخيول العالمية.

وظفر «مشرف» للأمير عبد الرحمن بن عبدالله الفيصل بلقب الكأس العالمي، قالباً بذلك التوقعات التي رشحت الثنائي الأمريكي «نيكس غو» و«شارلاتان»، كما شهدت الأمسية تألق خيول جودلفين التي حققت ثنائية في السباق، عبر «سبيس بلوز» و«جيفتس أوف جولد».

الشوط الرئيسي

اقتنص «مشرف» للأمير عبد الرحمن بن عبدالله الفيصل لقب «كأس السعودية» لمسافة 1800 متر على المضمار الرملي، والذي تبلغ قيمة جوائزه 20 مليون دولار، بقيادة الفارس ديفيد ايجن وإشراف المدرب جون غوسدن، مسجلاً زمناً قدره 1.49.59 دقيقة وبفارق طول عن «شارلاتان» بقيادة الفارس مايك سميث وإشراف المدرب بوب بافرت.

كأس 1351

وافتتح «سبيس بلوز» انتصارات جودلفين في الأمسية، إذ حقق لقب «كأس 1351 تيرف سبرنت» لمسافة 1351 متراً على المضمار العشبي بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي مسجلاً زمناً قدره 1.20.03 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «دارك باور» لـ «العاديات للسباقات» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف ألن سميث.

وقال شارلي آبلبي: سننظر بجدية في المشاركة في سباق القوز للسرعة في أمسية كأس دبي العالمي، وهناك سباق موريس دي غيس، ومن ثم سننظر بعد ذلك في سباقاته المعتادة في الصيف الأوروبي.

كأس البحر الأحمر

وأضاف «جيفتس أوف جولد» الانتصار الثاني لفريق جودلفين، باقتناصه لقب «كأس البحر الأحمر» لمسافة 3000 متر على المضمار العشبي، بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور مسجلاً زمناً قدره 3.14.24 دقائق وبفارق طول وربع الطول عن «سبانيش ميشون» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب أندرو بالدنج.

وقال سعيد بن سرور: تحدثت مع «بات» قبل السباق وأخبرته بوضع «جيفتس أوف جولد» في مكان متقدم إن تمكن، والوتيرة ساعدته ولم تكن سريعة في الواقع، وشعرت بأن لديه الفرصة في آخر 2 فيرلونغ، وأنهى السباق بشكل رائع للغاية.

وأضاف: سنعيد «جيفتس أوف جولد» إلى دبي وربما يشارك في كأس دبي الذهبي على مسافة الميلين خلال أمسية كأس دبي العالمي.

سباقات مثيرة

وفي باقي أشواط الأمسية، حققت «تروسيلف» لقب «كأس نيوم تيرف» بقيادة الفارسة البريطانية المتألقة هولي دويل وإشراف المدرب ويلي مولينز، فيما اقتنص «البذالي» للأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز «كأس نادي سباقات الخيل» بقيادة الفارس وجبيرتو راموس وإشراف المدرب فهد سعد.

وظفر «مباشر الخالدية» لـ «إسطبلات الخالدية» بلقب «كأس العبية» للخيول العربية الأصيلة بقيادة الفارس عادل الفريدي وإشراف المدرب مطلق بن مشرف.

وتألقت الخيول اليابانية خلال الأمسية محققة ثنائية مميزة، كان أولها الفوز بسباق «ديربي السعودية» عن طريق المهر «بينك كاميهاميها» بقيادة الفارس كيتا توساكي وإشراف المدرب هايديوكي موري، فيما جاء الفوز الثاني عبر «كوبانو كيكنغ» الذي ظفر بلقب «كأس الرياض للسرعة» بقيادة الفارس وليام بويك وبإشراف المدرب أكيرا مورامايا.

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