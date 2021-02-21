100 ألف دينار غرامة لاعب كرة كسر «حظر كورونا» في العراق

المصدر: دبي - علي شدهان

تعرض مصطفى سعدون حارس مرمى فريق النفط الأول لكرة القدم، لغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار عراقي «80 دولاراً أمريكياً»، وذلك لكسره الحظر الشامل المفروض حالياً في عموم محافظات العراق احترازاً من وباء «كورونا».

وخرج سعدون من بيته جنوبي العاصمة بغداد خلال ساعات فرض الحظر بهدف الالتحاق بتدريبات فريقه البغدادي، إلا أن سيطرة أمنية مكلفة بتطبيق الحظر، أوقفته، وحررت بحقه إيصالاً رسمياً بغرامة مالية!

وقبل تحرير إيصال الغرامة، حاول سعدون مناقشة رجل الأمن، وتذكيره بأنه مشمول باستثناء شريحة اللاعبين من تطبيق الحظر من «كورونا» حسب أوامر خلية الأزمة العراقية والجهات المعنية الأخرى، إلا أن محاولته باءت بالفشل بعدما أصر رجل الأمن على موقفه بتحرير المخالفة!

واشتهر مصطفى سعدون بين أبناء منطقته في جنوبي بغداد، بمبادراته الإنسانية الطوعية لمساعدة الناس من وباء «كورونا» تحديداً!

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