الزمالك يستبعد الونش وروقا وحازم إمام من رحلة السنغال

المصدر: وكالات

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري استبعاد محمود حمدي الونش وحازم إمام ومحمد أشرف "روقا" من بعثة الفريق المتجهة إلى السنغال لمواجهة تونجيث في المباراة المقررة يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال عبد الحليم علي مدير الكرة في الزمالك في تصريحات لموقع النادي على الإنترنت اليوم السبت إن استبعاد الونش جاء بسبب إصابة اللاعب في الركبة، ولتجنب تفاقم إصابته خاصة وأن الفريق مقبل على مواجهات قوية في الفترة المقبلة.

وأضاف أن حازم إمام يعاني من إجهاد عضلي بسبب ضغط المباريات، وفضل الجهاز الفني استبعاده من قائمة مباراة تونجيث السنغالي حتى لا تتفاقم الإصابة.

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