«الوخز بالإبر» خطة «مورينهو» السودان

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

قال المدير الفني لفريق الشرطة القضارف محمد الطيب، إنه يستخدم خطة أطلق عليها «الوخز بالإبر» في مبارياته، وأكد أنه يلعب بتلك الخطة أكثر أمام طرفي القمة الهلال والمريخ، وعبّر المدرب محمد الطيب الشهير بـ«مورينهو» عن سعادته أولاً بنجاعة لاعبي الشرطة وتطبيقهم للخطة التي وضعت للمباريات السابقة خصوصاً أمام طرفي القمة، وقال: «عندما قلت إنني سأطبق خطة الوخز بالإبر أمام المريخ أيضاً لم يصدق البعض كما فعلتها مع الهلال وفعلتها مع المريخ وسأفعلها لاحقاً».

وأضاف الطيب إنهم دخلوا كل المباريات بعزيمة الإصرار والانتصار وخرجوا بنقطة أمام فرق متمرسة ومدججه بالنجوم، وكان احترام الخصم أول خطوات تفوق الشرطة وحبس أنفاس الأندية الكبيرة، وواصل الطيب حديثه بأنه سعيد بتطور أداء لاعبي الشرطة واحترافيتهم وحسن تعاملهم مع المباريات الكبيرة، وأكد أنهم يمتلكون روح الانتصارات.

وكان فريق الشرطة فرض التعادل السلبي على قطبي الكرة السودانية في مباراتيه بالدوري السوداني.

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