مصر تعتذر عن مباراة الوداد المغربي

المصدر: (القاهرة - عماد الحسيني)

اعتذر الاتحاد المصري لكرة القدم، لكل من الاتحاد الأفريقي «كاف» والاتحاد المغربي، عن عدم استضافة لقاء الوداد المغربي وكايزرتشيفز الجنوب أفريقي، التي كان مقرراً إقامتها غداً، على ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة، ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وجاء الاعتذار بعد قرار الاتحاد الأفريقي تأجيل المباراة إلى أجل غير مسمى.

كان اتحاد الكرة المصري وافق على استضافة المباراة، بعدما تعذر إقامتها في المغرب بسبب توقف الطيران في جنوب أفريقيا، وعدم قدرة كايزرتشيفز على الحصول على تأشيرات السفر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز