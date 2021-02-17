العراق يطلب استضافة «مجموعته المزدوجة» في البصرة

المصدر: دبي-علي شدهان

تقدم الاتحاد العراقي لكرة القدم، بخطاب رسمي إلى الاتحاد الآسيوي يطلب فيه استضافة مجموعته في التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022، وكأس آسيا 2023، وذلك في مدينة البصرة جنوبي البلاد.

وتضم مجموعة أسود الرافدين، منتخبات البحرين وإيران وهونغ كونغ وكمبوديا، ويتصدرها العراق برصيد 11 نقطة، وأمامه 3 مباريات حاسمة مع منتخبات هونغ كونغ وإيران وكمبوديا.

ويتنافس العراق مع البحرين وإيران في طلب استضافة منتخبات المجموعة المزدوجة، منتظراً قرار الاتحاد الآسيوي لتحديد الدولة التي ستحظى بالاستضافة.

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