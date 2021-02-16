حكومة العراق تستثني الدوري من "حظر كورونا"

المصدر: دبي-علي شدهان

قررت حكومة العراق عبر خلية الأزمة اليوم الثلاثاء، استثناء الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم من إجراءات الحظر الشامل المطبق حاليا في عموم البلاد لمدة اسبوعين احترازا من وباء "كورونا".

خلية الأزمة

واشترطت خلية الأزمة المعنية بإدارة ملف وباء "كورونا" في العراق، حتمية مواصلة إقامة مباريات الدوري بدون حضور الجماهير إلى الملاعب، وتطبيق الإجراءات الاحترازية الصارمة في الملاعب، ورفع التقارير الصحية بشأن أي مستجد خلال المباريات.

حاجة المنتخب

وعللت خلية الأزمة قرارها بإستثناء الدوري العراقي من "حظر كورونا" الشامل، بحاجة المنتخب الوطني إلى تجهيز نجومه للمشاركة في التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022، وكأس آسيا 2023، ودعما لمشاركة فرق الشرطة والزوراء والجوية في دوري أبطال آسيا، وما يتطلبه ذلك من ضرورة إكمال برامج إعداد المنتخب والفرق العراقية للمشاركات الخارجية، وهذا لا يتحقق إلا من خلال مواصلة إقامة مباريات الدوري العراقي بشرط الإلتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء "كورونا".

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