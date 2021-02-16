الشغيل يوجه نقداً لاذعاً لهيثم مصطفى

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

وجه لاعب وسط الهلال نصر الدين الشغيل نقداً لاذعاً لقائد الفريق السابق هيثم مصطفى رداً على الانتقادات التي وجهها له قبل مباراة الفريق الأفريقية أمام صن داونز الجنوب أفريقي، وقال: «هذا الشخص يريد أن يخلق موضوعاً، لكن لا أحد يهتم به وما في زول شغال بيهو»، وأضاف: «أنا متعود على مثل هذه الانتقادات وأعرف جيداً كيف أتعامل معها، وأنا بطبعي لا أحب رد الفعل ولا الانفعال، لاعب كرة القدم دائماً معرّض للانتقاد لكن يجب أن يكون النقد هادفاً وبناءً وفي التوقيت المناسب، مراعاة لمصلحة الفريق وهو يخوض مهمة صعبة وليس مراعاة لشخصي أو أي لاعب آخر».

وكان هيثم مصطفى قد انتقد مشاركة نصر الدين الشغيل أساسياً في مباريات الهلال، وقال في حديث ببرنامجه «ملعب البرنس»: «استغرب لمشاركة الشغيل كلاعب أساسي، وأعتقد أن الهلال يلعب ناقصاً حينما يكون الشغيل موجوداً في الملعب، الهلال يعاني من مشكلة في خط الوسط».

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