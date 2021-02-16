"الانضباط" السعودية توقف مسؤول نادي النصر وتحرم رئيس نادي الشباب

المصدر: البيان الإلكتروني

أوقفت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم السعودي مسؤول نادي النصر حسين عبد الغني عن مرافقة الفريق مؤقتاً، وحرمت رئيس نادي الشباب خالد البلطان من دخول الملاعب أثناء وقت المباريات 15 يوماً.

وجاء قرار اللجنة بهدف إكمال التحقيقات والاستماع للأطراف في الواقعة التي جرت السبت الماضي بين عبد الغني والبلطان وآخرين في مواجهة الفريقين ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بحسب ما ذكر موقع صحيفة "الرياض".

وكان نادي النصر قد طالب بتدخل لجنة الانضباط بعد وقوع الأحداث، واصفاً الاتهامات الموجَّهة إلى المدير التنفيذي لكرة القدم بالباطلة.

من جهته، أكد محترف نادي الشباب، سيبا، أن المدير التنفيذي بنادي النصر تلفظ بألفاظ عنصرية موجهة إليه خلال لقاء النصر والشباب، مشيراً إلى أنه لم يتوقع أن يسمع مثل هذه الألفاظ في المملكة من شخص مسؤول.

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