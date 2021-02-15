حارس الهلال السوداني يتغزل في منافسه

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

تغزل حارس مرمى الهلال الأساسي عبد الله أبو عشرين في زميله بالفريق الحارس الشاب محمد النور أبوجا ووصفه بالبطل، بعد الأداء المميز الذي قدمه في لقاء فريق صن دوانز الجنوب الأفريقي، وخسرها الهلال بهدفين، وعلى الرغم من الخسارة إلا أن أبوجا تألق بشكل لافت، وكتب أبو عشرين على صفحته على فيس بوك: «أنت المهم والناس جميع ما تهمني.. سر لقد كنت بطلاً»، وأرفق مع المنشور صورة أبوجا في أحد تدريبات الهلال، وغاب أبو عشرين عن المشاركة مع فريقه في المباراة الأفريقية الأخيرة رغم عودته من الإصابة، وغاب كذلك الحارس الأوغندي جمال سالم لرؤية فنية.

كما أعلن نادي الخرطوم الوطني قبول استقالة مدرب الفريق إبراهيم حسين من منصبه على نحوٍ مفاجئ، وقال المكتب الإعلامي: «إبراهومة يستقيل من تدريب الفريق الأوّل، ومجلس الإدارة يقبل الاستقالة». وتلقى الخرطوم الوطني الخسارة الرابعة في الممتاز في المباراة السابقة أمام هلال الفاشر بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويحتل الفريق المركز السابع في جدول الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة.

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