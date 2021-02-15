الحكومة الكويتية تستأنف النشاط الرياضي بشروط

المصدر: الكويت – أحمد عبد اللطيف

وافقت لجنة الطوارئ لمكافحة فيروس كورونا المستجد في مجلس الوزراء الكويتي على استئناف النشاط الرياضي مرة أخرى، وفق إجراءات صحية صارمة ودون حضور الجماهير خلال المسابقات المحلية للأنشطة الرياضية، بعد أن رفع عبد الرحمن المطيري وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب، التوصيات التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع، الذي عقد بحضور ممثلي الأندية والاتحادات الرياضية ومسؤولي الهيئة العامة للرياضة، التي تفهمت موقف الأندية في استئناف النشاط الرياضي، نظراً لوجود استحقاقات خارجية للمنتخبات الوطنية المختلفة، إلى جانب الالتزامات المالية والإدارية للاعبين المحترفين والمدربين، مع التأكيد على الالتزام بكافة الاشتراطات والإجراءات الاحترازية دون حضور الجماهير.

وفي نفس السياق، طالب حمود فليطح مدير عام الهيئة العامة للرياضة، الأندية والاتحادات الرياضية بضرورة الالتزام بكافة الشروط الصحية والإجراءات الاحترازية خلال إقامة التدريبات والمباريات الرسمية والودية للأندية والمنتخبات خلال الفترة المقبلة. وأشار فليطح إلى أن اللجنة الرباعية التي تم تشكيلها مؤخراً من الهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية الكويتية، ووزارة الصحة، ووزارة الداخلية، ستتابع كافة الإجراءات الصحية وستراقب الوضع الصحي داخل الملاعب والصالات الرياضية من أجل الحفاظ على صحة الرياضيين وعدم تفشي فيروس كورونا.

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