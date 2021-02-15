مصر تحل أزمة مباراة الوداد وكايزر تشيفز

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

وجّه الاتحاد المغربي لكرة القدم، الشكر إلى وزارة الشباب والرياضة المصرية، واتحاد الكرة المصري، لحل أزمة مباراة الوداد المغربي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، والموافقة على استضافتها بملعب استاد السلام في مصر، 19 الجاري.

وكان الاتحاد المغربي، أخطر الاتحاد الأفريقي «كاف»، بعدم إمكانية إقامة المباراة في الدار البيضاء، تزامناً مع القيود المفروضة على الرحلات الجوية من جنوب أفريقيا، بسبب السلالة الجديدة من فيروس «كورونا» المستجد، غير أن نادي الوداد البيضاوي المغربي، أعلن توصله لاتفاق على استضافة بطل جنوب أفريقيا، في ملعب السلام في مصر.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة المصري، أهمية أن تظهر مصر تطورها، وأن تكون عامل جذب في ظل الأزمات، مشدداً على إقامة المباراة، وسط إجراءات احترازية مشددة.

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