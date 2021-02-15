«الأولمبية الدولية» تحدد 26 مارس موعداً لانتخابات «العراقية»

المصدر: دبي - علي شدهان

حددت اللجنة الأولمبية الدولية، 26 مارس المقبل موعداً لإجراء انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية العراقية، وهي المهمة الرئيسية للجنة الثلاثية المكلفة بإدارة العمل الأولمبي العراقي، والتي تم تشكيلها مؤخراً وفقاً لمخرجات اتفاق مسقط، وخطاب الأولمبية الدولية، والمجلس الأولمبي الآسيوي.

نيل الثقة

وباشرت اللجنة الثلاثية أعمالها بعد نيلها «الثقة المحلية والدولية والآسيوية»، بعقد اجتماعها الأول الاثنين برئاسة الدكتور أكرم نعيم عطوان، وعضوية الدكتور قاسم محمد الخاقاني والدكتور آزاد حسن قادر، وحضور هيثم عبدالحميد الشمري عضو الارتباط مع الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي وحسين علي حسين مدير المكتب الإعلامي.

تنفيذ المهام

وجددت اللجنة الثلاثية التزامها بتنفيذ المهام الموكلة إليها من قبل الجمعية العامة للجنة الأولمبية العراقية، والمحدد لها في الأول من أبريل المقبل.

7 قضاة

وقررت اللجنة الثلاثية مخاطبة مجلس القضاء الأعلى لترشيح 7 قضاة لتشكيل اللجنة الانتخابية وفق المادة 28 من النظام الداخلي للجنة الأولمبية العراقية، وتوجيه الدعوة لعقد اجتماع استثنائي للجمعية العامة الأربعاء المقبل للمصادقة على اللجنة الانتخابية القضائية، وتوجيه الدعوة لعقد المؤتمر الانتخابي التكميلي للجمعية العامة 25 مارس المقبل لانتخاب 5 شخصيات خبيرة، و3 عناصر نسوية، وممثلين اثنين للجنة الرياضيين الأولمبيين «رياضي ورياضية»، ورئيسة اللجنة النسوية، وشخصيات عن الاتحادات غير الأولمبية المعترف بها.

دعوة الأعضاء

كما قررت اللجنة الثلاثية توجيه دعوة لأعضاء الجمعية العامة لعقد المؤتمر الانتخابي للمكتب التنفيذي 26 مارس المقبل، وتوزيع الاستمارات على المرشحين عملاً بالمادة 28 من النظام الداخلي للجنة الأولمبية العراقية، واعتماد المرشحين وفق قانون اللجنة الأولمبية رقم 29 لسنة 2019، والنظام الداخلي للجنة الأولمبية العراقية رقم 1 لسنة 2020، واستناداً للميثاق الأولمبي، ومدوّنة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، ومدوّنة الأخلاقيات للجنة الأولمبية الدولية، والقوانين النافذة.

الفكر الأولمبي

وأوضحت اللجنة الثلاثية أنه يتوجب على مرشحي ومرشحات الشخصيات الخبيرة، إعطاء ما يثبت تقديمهم خدمات للحركة الرياضية والفكر الأولمبي، فيما اشترطت على رؤساء الاتحادات الأولمبية تقديم المستمسكات الثبوتية، والشهادات الأكاديمية، وتقديم مرشحات اللجنة النسوية من الاتحادات الأولمبية وغير الأولمبية المعترف بها، ما يثبت ترشحهن من قبل اتحاداتهن.

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