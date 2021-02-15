احترازا من "كورونا".. تعليق النشاط الرياضي في العراق

المصدر: دبي-علي شدهان

علق العراق، جميع أنواع النشاط الرياضي بما فيها مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية الصارمة لمواجهة وباء "كورونا"، في ظل تزايد مؤشر الاصابات في الفترة الأخيرة.

مسار الوباء

وأعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة في العراق، والمعنية بتحديد مسار الوباء، عن قرار التعليق الشامل اليوم الاثنين، معللة قرارها باعتبار النشاط الرياضي تجمعا بشريا بالإمكان أن يشكل مصدر خطر على عموم أفراد المجتمع.

أوامر تنفيذية

واشارت اللجنة إلى أن قرارها بتعليق النشاط الرياضي، جاء وفق أوامر تنفيذية صادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي.

الجولة 19

واستبعدت اللجنة إعطاء اي حالة استثناء من تطبيق قرار التعليق، في إشارة واضحة إلى شمول مباريات الدوري العراقي لكرة القدم بالتعليق الحالي، ما يعني توقف قطار الدوري عند الجولة 19 التي اقيمت مؤخرا.

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